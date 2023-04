Il Siviglia sta lavorando molto sul mercato per non ripeter la corrente annata. Il ds Monchi è pronto a rinforzare la rosa per fargli fare un salto di qualità notevole. Secondo Fichajes, uno dei principali obiettivi è Nico Gonzalez, centrocampista del Valencia in prestito dal Barcellona. Il centrocampista galiziano, quasi sicuramente, non continuerà la sua avventura con la squadra guidata da Ruben Baraja, visto che la sua ambizione è quella di giocare in una squadra più forte e, nonostante la stagione deludente, gli andalusi sono una meta più soddisfacente rispetto ai bianconeri.