Bono è uno dei migliori portieri in Europa. L'estremo difensore del Siviglia ha destato l'interesse di molti club di Premier League, tra cui il Manchester United. I Red Devils stanno facendo sul serio per assicurarsi le prestazioni del portiere marocchino. Nel caso il trasferimento andasse a buon fine, secondo Fichajes, il club spagnolo è pronto al ritorno di David Soria, portiere cresciuto nelle giovanili ora in forza al Getafe.