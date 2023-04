Il Siviglia sta attraversando una stagione molto complicata. Il tredicesimo posto, con soli 32 punti, porta la squadra José Luis Mendilibar a giocarsi ogni partita da qui alla fine come se fosse una finale, per evitare la retrocessione. Il ds Monchi sta pensando ai rinforzi per il prossimo anni, in modo tale da poter tornare ad essere competitivi perlomeno per l'Europa League. Secondo Marca, il club spagnolo ha messo gli occhi su Eric Bailly. Il difensore del Manchester United, in prestito al Marsiglia, non rientra più nei piani di Erik Ten Hag e i Red Devils non hanno pretese economiche elevate per l'ivoriano.