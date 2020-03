Il passaggio da epidemia a pandemia del Coronavirus potrebbe fermare tutte le competizioni internazionali. Nel frattempo però l'Uefa cerca una soluzione per far giocare Siviglia-Roma oltre a Inter-Getafe. Clemente Villaverde, dg del Getafe, dice che la Uefa cerca questa soluzione: campo neutro e partita secca. Possibilmente giovedì prossimo, 19 marzo. In questo modo calendari immutati.