Subisce una battuta d'arresto la trattativa per portare Kasper Dolberg all'Hoffenheim. Il giocatore, di proprietà del Nizza, è attualmente in prestito al Siviglia ed è vicino alla Bundesliga. Come riporta il Kicker, però, l'accordo tra Nizza e Hoffenheim sembra in un momento di stallo, poiché i tedeschi hanno offerto 7 milioni, mentre i francesi ne chiedono 12.