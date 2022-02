Monchi sta già studiando il mercato per migliorare la rosa del Siviglia per la prossima stagione. In questo momento, l'obiettivo del Siviglia è quella di ingaggiare un centrocampista ed il ds avrebbe già trovato due possibili acquisti: Antonin Barak dell'Hellas Verona e Rob Schoofs della squadra belga del Mechelen. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.