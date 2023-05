Alla vigilia del ritorno della semifinale di Europa League contro la Juventus, l'esterno d'attacco del Siviglia Suso ha parlato in conferenza stampa: "All'andata ce la siamo giocata bene - ha detto l'ex milanista - Peccato per il gol preso all'ultimo, ma domani dobbiamo seguire la nostra filosofia ricominciando da zero. In un altro momento si sarebbe parlato di più del derby del week end, ma ora siamo concentrati solo sulla sfida con la Juve".



LE CONDIZIONI - "Io in questi quindici giorni ho lavorato più del solito e sto bene. Ho forzato un po' per accelerare il recupero, e anche se non ho i 90 minuti nelle gambe sto bene e posso aiutare la squadra. Dopo un anno difficile affrontiamo una partita importante".