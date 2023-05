Tegola per il Siviglia a 24 ore dalla finale di Europa League contro la Roma, a Budapest. Non ha preso parte all'allenamento di rifinitura infatti il difensore francese Loic Bade, la cui probabilissima assenza va ad aggiungersi a quella certa del terzino argentino Acuna. Per rimpiazzare l'ex Rennes al fianco di Gudelj il favorito è Marcao, a sua volta reduce da una serie di problemi fisici.