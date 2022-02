Come riferisce la stampa spagnola, il Siviglia è alla ricerca di una nuova soluzione per l'attacco in vista della prossima stagione. Le possibili offerte provenienti dalla Premier per En-Nesyri hanno indotto il ds Monchi a guardarsi attorno per attenzionare in particolare tre profili. Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto con l'Arsenal, l'ex Roma Umar Sadiq, attualmente in forza all'Almeria, Hassane Bandé dell'Ajax.