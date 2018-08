André Silva è ufficialmente un nuovo calciatore del Siviglia. L'ormai ex attaccante del Milan, sbarcato in Andalusia nel pomeriggio di oggi dopo aver volato su Malaga per sottoporsi alle visite mediche, si trasferisce alla corte di Machin con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il centravanti della nazionale portoghese, prelevato dal club rossonero un anno fa per 38 milioni di euro più bonus dal Porto, lascia l'Italia dopo appena una stagione, condita da 40 presenze in tutte le competizioni e 10 gol, di cui soltanto 2 in Serie A.





Arriva anche il comunicato ufficiale del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con Diritto di Opzione per l'acquisizione definitiva, al Sevilla FC le prestazioni sportive del calciatore André Silva.Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni sportive".