Oficial: ¡Gattoni es sevillista!



El defensa firma hasta 2027#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 17, 2023

In vista del prossimo mercato estivo, il Siviglia ha confermato l'accordo per acquistare il difensore argentino Federico(classe 1999), che arriverà dal San Lorenzo per 1,2 milioni di euro e ha già firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2027.