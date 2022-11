Il rinnovo di Milan Skriniar con l'Inter è sempre più vicino. L'ad nerazzurro Marotta ha ribadito la fiducia del club per il prolungamento e annunciato un nuovo incontro in settimana con gli agenti del difensore slovacco, il secondo dopo quello dello scorso 27 ottobre. L'obiettivo dichiarato da Marotta non più tardi di una settimana fa è quello di arrivare alla fumata bianca entro il 13 novembre, ultima partita di campionato prima della sosta per il Mondiale, e tutti i dettagli si stanno incastrando per la realizzazione di questo scenario.



DECISIVA LA COMPAGNA - Skriniar ha dunque scelto l'Inter e chiuso definitivamente la porta al Paris Saint-Germain, che in estate aveva messo sul piatto 55 milioni di euro ed era pronto a tornare alla carica a gennaio. E dietro questa decisione c'è anche la compagna Barbora Hroncekova. A rivelare il retroscena è Footmercato.net: lady Skriniar, si legge, è fortemente attaccata all'Italia e a Milano e non ha intenzione di trasferirsi a Parigi, per questo avrebbe fatto pressioni al giocatore convincendolo a rifiutare il PSG e prolungare con i nerazzurri.