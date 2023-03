Barella lascia il ritiro dell'Italia e torna all'Inter. Dove raggiunge gli altri acciaccati Bastoni, Dimarco, Gosens (tutti recuperabili per la ripresa del campionato con la Fiorentina di sabato 1° aprile a San Siro) e Skriniar. Quest'ultimo è quello che desta maggiore preoccupazione per i problemi alla schiena, con un'irritazione del nervo dovuta alla compressione del disco. Senza di lui, ieri la sua Slovacchia non è andata oltre al pareggio per 0-0 in casa con il Lussemburgo. Il difensore slovacco è in scadenza di contratto a giugno con i nerazzurri e ha già firmato per il Paris Saint-Germain, dove si trasferirà a parametro zero il prossimo 1° luglio.



Lunedì scorso Skriniar è volato da Milano a Bordeaux per poi raggiungere il CERS (Centre Européen de Rééducation du Sportif) di Capbreton, dove si è fatto visitare la schiena sotto la supervisione di un componente dello staff del PSG. L'Inter è stata informata, ma non l'ha presa bene sempre secondo la Gazzetta dello Sport. Intanto il 28enne calciatore ex Sampdoria sta continuando le terapie specifiche del caso e da mercoledì seguirà delle sedute personalizzate ad Appiano Gentile.