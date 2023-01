“Se ho firmato col Psg? Sì, ma sto aspettando un accordo tra i club". L'intervista apubblicata dal sito slovacco futbolsfz.sk è stata rimossa dal sito su richiesta del giocatore, ma la sostanza di quelle parole dette o non dette non cambia.Proprio Skriniar sta infatti spingendo per avere una posizione definitiva in questa complicatissima vicenda.La dirigenza dell'Inter ha informato squadra e compagni della scelta fatta dall'ex-Sampdoria e da lì, inevitabilmente la notizia è arrivata ai media e soprattuttocontro un giocatore che sognavano bandiera, a cui hanno proposto la fascia da capitano e che, invece, vedranno andar via se non subito a fine stagione a parametro zero.L'attesa per conoscere il proprio futuro sta per finire, anche perché martedì sera l'Inter di Simone Inzaghi giocherà una partita fondamentale di Coppa Italia in cui, se Skriniar dovesse ancora essere in rosa, sarebbe sicuramente schierato da titolare. Per questo, secondo quanto riportato da L'Equipe,Toccherà alla dirigenza dell'Inter decidere se accettarla o meno anche se non ci sarà la totalità dell'incasso garantito. Nel frattempo () la caccia al sostituto low cost è già partita.