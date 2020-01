Tanti argomenti caldi negli ultimi giorni. Tra sfide ostiche e colpi di mercato, il Napoli è al lavoro sotto diversi punti di vista.



La squadra lavora sul campo, mentre la società lo fa al di fuori. E tra i vari nomi inizia a circolare insistentemente quello di Jan Vertonghen.



Il difensore del Tottenham ha il contratto in scadenza ed il Napoli sembra aver individuato in lui il sostituto ideale di Kalidou Koulibaly, che la prossima estate potrebbe dire addio ai colori azzurri. Vertonghen in questo mese è libero di parlare con club stranieri e potrebbe presto accordarsi con il suo prossimo club. Lo riporta Sky Sport UK.