Jan Kociac, ex ct della Slovaccia, parla a Sport di Milan Skriniar, difensore dell'Inter: "Sulla punizione di Modric ci sono stati gli errori individuali di Milan Škriniar e Ladislav Almási che si sono aperti in barriera. Alla squadra manca la mano dura del leader. Sono tutti bravissimi calciatori e giovani, ma qualcuno deve alzare la voce. Martin Škrtel aveva un'autorità naturale ed era un aiuto per l'allenatore. Questa figura, al momento, manca. ​Probabilmente toccherà a Škriniar. Ha una leadership naturale, ma deve anche alzare la voce. Poi non conosco la squadra né il carattere dei vari giocatori".