Prima il rinnovo, poi il ritorno. Si spera già a Leverkusen anche se ieri Mourinho non si è mostrato ottimista. E’ una settimana speciale per Chris Smalling che già oggi potrebbe annunciare il suo prolungamento di matrimonio con la Roma. È, infatti, tutto pronto per il rinnovo del centrale inglese che ha accettato la proposta del club e avrebbe già firmato per altri due anni a 3.5 milioni di euro a stagione. Nella giornata di ieri il suo agente James Featherstone è arrivato nella capitale per mettere nero su bianco. Ha visto la partita allo stadio Olimpico contro il Bayer Leverkusen e ora si trova a Trigoria. Sul tavolo ci sono da sistemare gli ultimi dettagli burocratici.



RECUPERO - Poi il prolungamento dell'ex Manchester sarà annunciato, al più tardi dopo la semifinale di ritorno. Messe da parte le avance di Inter e un paio di club inglesi quindi Smalling diventerà una bandiera romanista. Il difensore intanto sta lavorando per recuperare dall'infortunio. Le sue condizioni migliorano e Mourinho spera di averlo già a disposizione per il ritorno alla BayArena il programma giovedì 18 alle 21 anche se difficilmente partirà dall’inizio.