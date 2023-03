La permanenza alla Roma di Chris Smalling è sempre più vicina. Negli ultimi giorni il club giallorosso si è avvicinato alle richieste del giocatore per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023: Tiago Pinto gli ha messo sul piatto un rinnovo da circa 3 milioni di euro. Una cifra sostanziosa, che si avvicina, e di molto, a quanto percepito attualmente dall’ex Manchester United. Un grande attestato di stima da parte della proprietà americana, decisa più che mai a blindare la colonna della difesa di Mourinho.



LE TEMPISTICHE - Lo sforzo economico profuso dai capitolini (importante, visto l’età del difensore si avvia verso i 34 anni) non ha lasciato indifferente il calciatore: in virtù di ciò in casa giallorossa si respira un certo ottimismo. Decisive saranno le prossime due settimane, quando il campionato sarà fermo causa sosta per le nazionali. In quel periodo potrebbe arrivare la svolta decisiva propedeutica alla firma.



GLI ALTRI ATTORI - Con Smalling alla Roma per altri due anni, a rivedere i propri piani dovrebbe essere pure l’Inter: l’inglese piace da sempre ad Ausilio, che aveva già sondato l’entourage per un possibile approdo a zero a giugno. Ma non solo: anche diversi club di Premier League, seppur non di primo piano, si erano mossi per riportare il classe 1989 oltremanica dopo quattro stagioni.