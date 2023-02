Chris Smalling non rientra più nei piani dell’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri (a detta del ds Ausilio), sarebbero alla ricerca di profili più giovani per la difesa. Sul centrale giallorosso resta però l’interesse della Premier League, con offerte che potrebbero arrivare per prenderlo in scadenza. Al contempo, l’offerta della Roma per il rinnovo è sempre sul tavolo.