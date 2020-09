Tra Smalling e il Manchester United è guerra fredda. L’inglese oggi ha disertato lo shooting fotografico di inizio stagione organizzato dai Red Devils e continua ad aspettare il via libera per tornare alla Roma, riporta il Daily Mail. Il Manchester chiede 20 milioni, la società dei Friedkin ne offre di meno e comunque legando ai bonus la valutazione finale. Smalling, che ha ancora due anni di contratto, ha già fatto sapere che non accetterà altre destinazioni che non siano la Roma e si allena da solo da qualche giorno.