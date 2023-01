Protagonista di una traiettoria sportiva molto sfortunata, Enock Mwepu in queste ore sta lottando per la vita: notizia riportata dai principali quotidiani inglesi che l’attuale allenatore dei pulcini del Brighton, premiato dalla società con quel ruolo dopo che era stato costretto al ritiro dall’attività agonistica a soli 24 anni per via di una rara cardiopatia ereditaria, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un collasso legato a un sospetto attacco cardiaco.