Lazio e Napoli si affronteranno di nuovo: la Coppa Italia, dopo la recente vittoria biancoceleste, le appaia di nuovo. Non solo il calendario, anche un hashtag sembra... confonderli. Una piccola gaffe social, una questione di hashtag sbagliato, e il Napoli... diventa Lazio. L'account social ufficiale del Napoli in lingua portoghese ha pubblicato ieri, nel prepartita del match contro il Perugia, il consueto reminder per i tifosi, per ricordare l'oradell'incontro. Peccato che poi, l'hashtag recitava #LazioPerugia. Una piccola e innocente gaffe, che il giorno dopo è diventata virale. Un banale scambio di person... pardon, di squadra.