La carriera di Sofia Barbieri è in rapida ascesa. Passo dopo passo si sta facendo strada nel mondo dello showbiz dopo essere partita da Bocciofili, il videoclip della nota canzone di Dargen D'Amico, Mistico e Fedez ed essere passata da Veline e dalla partecipazione a Ciao Darwin di cui fu celebre il suo defilée.







Oggi vanta oltre 237mila follower, ma il suo passato da ballerina nella movida milanese, che la ha avvicinata a tantissimi rumors (mai confermati) con i calciatori che frequentano le discoteche meneghine sembra sempre più lontano anche se non accantonato del tutto. Oggi per Sofira il futuro è spicy... in cucina. Perché ai fornelli, come nella vita ci vuole un pizzico di piccante e i suoi post e le sue foto ne sono una prova. Eccola nella nostra gallery.