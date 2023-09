Sofia Moreno, meglio conosciuta sui social network come Sofia Surferss, tiktoker spagnola con un seguito di 1,4 milioni di followers su Instagram, non ha nascosto il feeling nato con il 21enne Reinier Jesus, centrocampista del Frosinone in prestito dal Real Madrid. La 19nne Sofia, nata in Spagna ad Alicante, in Spagna è seguitissima dai più giovani, e la notizia di questa possibile love story, non smentita dai due, sta facendo il giro del web!



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI SOFIA MORENO!