Chi si ricorda di Sofija Milosevic? La storica ex di Adem Ljajic non è più legata a nessun calciatore, si è concentrata sulla carriera da stilista e soprattutto modella e vive divisa fra Belgrado e Los Angeles. Anche se la storia con l'ex attaccante di Inter, Roma e Torino è finita, Sofija e resta una delle donne più belle a poter entrare in un campo da calcio.



Non per assistere a una partita di pallone però, bensì per allenarsi. Come ha mostrato in più di una recente stories sul suo seguitissimo profilo instagram la splendida Sofija per mantenere un corpo così tonico e sexy si dedica quotidianamente ad allenamenti super intensivi. Fra questi c'è anche la famosa tecnica dei gradoni a cui Zeman sottoponeva i suoi ragazzi in allenamento. Il risultato è però da applausi, come mostrano le foto della nostra gallery.