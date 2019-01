Mamma mia!!! — PATO (@AlexandrePato) 24 gennaio 2019

Quella vecchia (e vera),, e quella nuova (calcistica),. Infreddolito, con guanti, scaldamuscoli e maglia termina, armaturare per proteggere un fisco abituato a sabbia e caldo, non a freddo e campi ghiacciati. Se ilè lontano, lo stadio Giuseppein San Siro ora è vicino. Lucasè pronto a fare il suo debutto nella Scala del calcio, davanti ai tifosi del Milan: nella sua nuova casa, con la sua nuova famiglia.- Davanti a lui ci sarà il capofamiglia rossonero degli anni 2000, quello ha condottosul tetto del mondo e che ora siede sulla panchina del Napoli: Carlo. Lo stesso che, 11 anni fa, sempre a gennaio, lanciò a San Siro un altro brasiliano, giovane e forte, pronto a far sognare il popolo milanista: Alexandre. 5-2 rossonero, tante giocate del Papero, con tanto di gol finale, proprio contro il. Il, nella giornata di ieri, lo ha ricordato e, su Twitter, ha risposto:- Più europeo che sudamericano, lo ha detto lo stesso Gattuso. Centrocampista e non attaccante,sta ancora prendendo le misure con il nuovo calcio, ma le prime risposte sono state più che positive., ma comunque continuo: bene con la Sampdoria in Coppa Italia così come con la Juve in Supercoppa, malino il primo tempo col Genoa, alla grande nel secondo, con giocate che hanno trasformatoin una piccola. Il gol non è ancora arrivato, solo sfiorato, con il palo colpito a; ora il debutto a Milano, nel prato in cui i brasiliani si sono sempre esaltati, specialmente alla prima. Come, 11 anni fa. San Siro aspetta e sogna,scalpita.@AngeTaglieri88