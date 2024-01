Sogno Gudmundsson per la Fiorentina. Ma può partire solo ad una condizione

La Fiorentina è alla ricerca di un nome nuovo per rinforzare il proprio reparto avanzato. E dopo i nomi di Vargas e Rodriguez, spunta un altro profilo che sembra poter far comodo alla squadra gigliata. Secondo quanto raccontano i colleghi di Sportitalia, infatti, il grande obiettivo di mercato del club toscano, in questo gennaio, è quello di uno dei grandi protagonisti della Serie A 2024/2024. Barone e Pradè avrebbero infatti messo gli occhi su Albert Gudmundsson, fantasista del Genoa che ha fin qui messo a referto 9 reti in 20 gare di campionato oltre a 2 assist.



COMPLESSO - Tuttavia, come racconta l'emittente, non si tratta di un'operazione che può sbloccarsi in maniera così immediata. Il Genoa, infatti, dovrà prima arrivare ad un profilo che possa sostituire l'islandese degnamente in questi 6 mesi. Il nome buono potrebbe essere quello di Vitinha dell'OM. I rossoblù sono al momento al lavoro con il club francese per arrivare ad un accordo. Qualora Gudmundsson partisse, la Fiorentina potrebbe davvero tentare l'assalto finale all'attaccante dei liguri. Servirà però premere sull'acceleratore...