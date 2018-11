Suo fratello, l'ex centrocampista dell'Inter Santiago Solari, da pochi giorni è l'allenatore pro tempore del Real Madrid. Lei è la bellissima Liz Solari, attrice e modella, sposata con un italiano. María Isabel Solari Poggio, nata in Colombia, a Barranquilla, è emigrata in Argentina con la sua famiglia quando aveva tre anni. Nel suo percorso da attrice (sette film per il cinema), nel 2011 ha partecipato come co-protagonista di Enrico Brignano al film italiano Ex - Amici come prima. Fra le sue passioni, come si evince anche dalle foto del profilo ufficiale su Instagram, ci sono anche i viaggi.