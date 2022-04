Si sta allenando a Formello ma dalla prossima stagione potrebbe farlo a Trigoria. Ola Solbakken è stato proposto dai suoi intermediari poco giorni prima del sorteggio tra Bodo e Roma. Già lo scorso autunno c’era stata una prima chiacchierata con l’entourage dell’esterno che ha fatto male alla Roma nel firone. Le voci intorno al calciatore sono aumentate quando una settimana fa il classe 98 non è stato schierato a causa di un attacco influenzale. Secondo alcuni rumors ci sarebbe già un accordo di massima tra il suo entourage e la Roma che lo vede bene come rinforzo d'attacco per la panchina.





A ZERO - Giovedì ci sarà un'altra occasione per parlarne ma adesso i rapporti tra i due club non sono pacifici. Le vicende extra campo potrebbero compromettere l'operazione. La valutazione è intorno ai 6 milioni di euro ma a questo punto la Roma potrebbe aspettare la scadenza del contratto a dicembre. Tiago Pinto poco prima della gara d'andata ha preferito non parlare dell'attaccante del Bodo: "So che è noioso per voi, ma non dico nulla su Solbakken. Sono usciti 50 nomi intorno alla Roma, ora dobbiamo pensare alle partite e niente di più".