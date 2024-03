Solbakken tornerà alla Roma: in Giappone un calvario, non ha ancora giocato un minuto

un' ora fa



Ola Solbakken, 26enne attaccante norvegese di proprietà della Roma ma in prestito ai giapponesi dell'Urawa Red Diamonds, ha la quasi certezza di fare ritorno nella Capitale alla fine del prestito nella terra del Sol Levante: come spiega il Corriere dello Sport, infatti, Solbakken ha svolto appena un paio di allenamenti con i Red Diamonds prima di infortunarsi.



ZERO MINUTI - Nemmeno l'ombra di un minuto in campo da quando l'ex Bodo/Glimt ha interrotto il prestito ai greci dell'Olympiakos per passare in Giappone con la stessa formula. Sfortunatamente per lui, il suo ginocchio non gli permette di rendersi utile alla squadra, quindi in estate il nuovo ds della Roma avrà anche il suo dossier sulla scrivania.