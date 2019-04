E' uscito da un Camp Nou gremito dalla bellezza di 96708 spettatori, con gli occhi lucidi e tre goal al passivo su cui lavorare parecchio. Ole Gunnar Solskjaer ha accarezzato l'idea che il suo Manchester United meriti più serate di questo spessore, come da tradizione e dice di aver imparato la lezione: "Se vogliamo riportare lo United al suo vero livello, dobbiamo confrontarci con il Barcellona che sta qualche gradino sopra di noi - ha detto il tecnico dei Red Devils in conferenza stampa - vogliamo giocare questo genere di partite anche il prossimo anno e questa settimana dovremo impegnarci (Everton e Manchester City sul calendario), adesso non ha senso soffermarci sul passato, pensiamo al campionato".