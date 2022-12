Da Sommer a Neto, passando per Tatarusanu e De Gea. Sono diversi i portieri in scadenza il prossimo 30 giugno. Capofila lo svizzero Sommer, inseguito dal Bayern Monaco e non solo: anche l'Inter, a caccia di un vice Onana, ha drizzato le antenne. I nerazzurri dovranno sostituire Handanovic, ormai in uscita dopo dieci anni di onorata carriera a Milano. Di seguito tutti i nomi dei numeri uno ingaggiabili gratis tra pochi mesi.