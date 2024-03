Sondaggio di A22 Sports: il 72% dei tifosi è favorevole alla Superlega. Guida la Juve, Inter e Milan oltre il 70%

Redazione CM

I tifosi europei e italiani vogliono la Superlega. Il sondaggio di A22 Sports parla chiaro: il 72% dei supporter è favorevole al nuovo format, come testimoniato dai risultati ottenuti della società che gestisce la Superlega, mostrando il potenziale interesse dei tifosi nei confronti delle nuove competizioni per club.



IL 72% DEI TIFOSI VUOLE LA SUPERLEGA - L’istituto francese Opinion Way si è basato su un gruppo demografico eterogeneo di tifosi di calcio in otto importanti nazioni europee: il 72% degli appassionati di calcio d’Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito è favorevole alla creazione della Superlega. Campionati circa 6.458 tifosi di calcio di età pari o superiore ai 15 anni, intervistati all’inizio di febbraio 2024.



SPAGNA E ITALIA IN TESTA, DECIDONO I GIOVANI - Questi i risultati: Spagna (84%), Portogallo (81%) e Italia (80%) tra i più favorevoli, poi il 75% in Francia e Belgio, il 67% nei Paesi Bassi, il 65% nel Regno Unito e il 61% in Germania. La Superlega ha ricevuto percentuali di approvazione molto alte soprattutto da parte delle generazioni più giovani: soprattutto i tifosi tra i 15 e i 24 anni (86%) e tra i 25 e i 35 anni (81%). Quando si chiede loro perché vogliano la Superlega, gli appassionati di calcio affermano che la proposta è una buona idea, offre un “formato innovativo” e una competizione più equa ed emozionante rispetto al sistema attuale.



JUVE E REAL DAVANTI A TUTTI, MA ANCHE MILAN E INTER... - Tra i tifosi di club, quelli della Juventus (96%), del Real Madrid (93%), del Barcellona (89%), dell’Atlético Madrid (88%), del Manchester City (85%), del Benfica (84%), del Porto (83%), del Chelsea (81%) e del PSG (81%) sono i più convinti sostenitori della nuova Superlega. Un livello di sostegno molto alto è dimostrato anche dai tifosi del Milan (79%) e dell’Inter (72%).Il 91% dei tifosi intervistati apprezza inoltre l’idea di trasmettere gratuitamente tutte le partite della Superlega sulla piattaforma UNIFY.



INGLESI POCO CONVINTI - Tra i meno convinti ci sono invece in particolare i tifosi delle squadre inglesi, anche se per nessuna delle big si scende sotto il 50% dei favorevoli: la percentuale più bassa è quella dei tifosi del Tottenham (55%) seguita da quelli di Liverpool (58%) e poi dei tifosi tedeschi del Borussia Dortmund (61%).