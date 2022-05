Due idee di mercato, due trattative in piedi, che potrebbero diventare due affari nelle prossime settimane.due colpi a parametri zero che potrebbero cambiare il volto delle squadre di Inzaghi e Allegri. La Joya, dopo la scelta dei bianconeri di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno, ha messo Milano in cima alla lista dei desideri, il croato potrebbe lasciarla per Torino e la Juve, che offre più soldi dell'Inter (Marotta non va oltre 4,5 milioni di euro netti all'anno).