Le prime due giornate di campionato non hanno regalato soddisfazioni alla, un solo punto conquistato tra Salernitana e Verona, ma a rilanciare l'entusiasmo dei tifosi ci pensa il mercato:non è più un sogno, ora è realtà. Raggiunto l'accordo con il Chelsea e con il belga per l'approdo nella Capitale, è lui il colpo scelto dai giallorossi per accontentare Mourinho e alimentare le ambizioni del club in campionato.D'altronde all'orizzonte c'è la possibilità di formare la coppia dei sogni con, un attacco di assoluto livello che permette ai tifosi di sognare in grande: la vittoria in Europa League e la qualificazione in Champions ma non solo, c'è chi si spinge oltre e. Per altri, invece, Big Rom non basta,a centrocampo e soprattutto nel reparto arretrato tra difesa e porta per poter pensare di impensierire altre squadre più complete come Napoli, Juventus e le milanesi.