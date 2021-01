Sonia Sghairi è una influencer napoletana con un seguito di 467 mila followers su Instagram. Su IG Sonia è diventata famosa per le sue scollature. Già, perché accanto alle foto in bikini, sono proprio gli scatti in cui sono presenti delle sensuali scollature quelli che colpiscono l'immaginazione dei tantissimi fan della Sghairi. I capelli ricci, la bellezza mediterranea, l'umorismo nei post (scritti in italiano e in inglese): sono le caratteristiche dell'account di Sonia, che è anche una grande appassionata di viaggi e di calcio.



