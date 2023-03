Alla frutta. Le parole di Kim Min-Jae al termine della partita amichevole tra Corea del Sud e Uruguay hanno scatenato il putiferio dalle parti di Seoul, con la federazione sudoreana rimasta sorpresa e spiazzata. Il difensore del Napoli si era sfogato con i giornalisti, lamentando una grande stanchezza: "In questo momento sono davvero esausto, distrutto mentalmente. In questo momento voglio focalizzarmi solo sul club. Non è per i discorsi legati al mercato, sono stanco fisicamente. Voglio cercare di pensare solo al Napoli, non alla nazionale. Non ne ho parlato con la federazione". Secondo il giornalista Sungmo Lee, la KFA sarebbe a conoscenza della stanchezza dell'ex centrale del Fenerbahçe da gennaio, ma gli avrebbe ribadito in privato la sua importanza e la necessità di essere un punto di riferimento per il nuovo commissario tecnico Jurgen Klinsmann, che il mese prossimo sarà in Italia per parlare con lui.



RETROMARCIA - Travolto dalle polemiche, Kim Min-Jae si è poi scusato su Ig: "Mi dispiace se le mie parole hanno ferito qualcuno, ma sono state travisate. Sono un giocatore rappresentativo di questa nazionale e non l’ho mai data per scontata, anche quando non ero al meglio fisicamente o quando ho dovuto attraversare il mondo in viaggio per rispondere a una convocazione". In questa stagione il difensore passato dalla Cina e dal BJ Guoan, ha giocato 35 partite con la maglia del Napoli, per un totale di 3016'.