Ore concitate in casa Juventus, sono quelle dell'addio a Cristiano Ronaldo che è volato a Lisbona in attesa di formalizzare il suo ritorno al Manchester United. Sono anche le ore della programmazione per il dopo-CR7 e se Kean e Icardi restano i primi nomi per completare l'attacco bianconero, dalla Spagna ne spunta uno clamoroso: Eden Hazard.



LA SITUAZIONE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, la Juve ha contattato il Real Madrid e ha chiesto la disponibilità per il prestito del belga, fantasista in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. Ancelotti ha schierato l'ex Chelsea titolare nelle prime due partite in Liga, ma il reparto offensivo delle merengues è affollato e sulla corsia mancina, quella prevalentemente occupata da Hazard, è sempre più protagonista il brasiliano Vinicius Jr.