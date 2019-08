​L’ex portiere del Chievo Verona e ora alla ricerca di una squadra che gli possa dare spazio, Stefano Sorrentino, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla dell'ex compagno di squadra ai tempi del Palermo, Paulo Dybala. Oggi alla Juventus e al centro di una complicatissima operazione di mercato che lo porterebbe al Manchester United in cambio di Lukaku.





A Dybala consiglierebbe di accertare l’offerta dello United?

"In questi giorni non l’ho sentito e non lo farò, perché ognuno deve decidere con la sua testa. Posso solo dirgli di scegliere con il cuore e andare dove si sente amato. Paulo può fare la differenza in qualsiasi campionato"



La stupisce che uno come Dybala sia finito sul mercato?

"Sì, ma fino a un certo punto, perché alla Juve tutti lo sono. Paulo è uno dei giocatori più forti in circolazione, fossi nella Juve ci penserei bene: ha 25 anni e grandi margini di crescita. Se andrà via, sarà una grossa perdita per la A"



La convivenza con Cristiano Ronaldo è effettivamente un problema?

"I grandi giocatori possono muoversi accanto a chiunque e Dybala lo è. Non esistono problemi di convivenza tra lui e CR7"



Ai tempi del Palermo lei disse che avrebbe vinto il Pallone d’oro: lo pensa ancora?

"Assolutamente sì. Ha una tecnica fuori dal comune, può risolvere una gara con una giocata in un fazzoletto. È sveglio e furbo, corre tanto e va a prendersi la palla dietro. Non ne vedo tanti come lui. È determinato e ambizioso: a Palermo dopo l’allenamento mi faceva fare gli straordinari perché lui doveva allenarsi sulle punizioni e rigori. Ha già fatto un percorso importante alla Juventus e può arrivare ad essere il numero uno. Anche lui ne è convinto".