Il girone chiuso in maniera impeccabile non basta a evitare il rischio di un incrocio di fuoco agli ottavi. Il sorteggio Champions della Juventus non sarà una passeggiata, almeno secondo gli analisti: per gli ottavi di finale la prima scelta sul tabellone Snai è l'incrocio da ex di Maurizio Sarri con il Chelsea, a 4,00, con il Real Madrid subito dietro a 4,25. Stessa quota per un altro incrocio ad alta tensione, quello con il Tottenham di Josè Mourinho. A chiudere le avversarie sulla carta più abbordabili, con il Borussia Dortmund a 4,50 e il Lione a 5,50.