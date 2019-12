Dopo la storica qualificazione, la prossima tappa dell'Atalanta in Champions League è in bilico tra Barcellona e Valencia. I betting analyst puntano sulle due squadre spagnole per gli ottavi di finale che i bergamaschi disputeranno a febbraio: in vista dei sorteggi di lunedì, blaugrana e bianconeri sono entrambe a quote 4,75, secondo Agipronews. Da brividi la terza opzione, i campioni in carica del Liverpool, dati a 5,00. L'accoppiata con il Lipsia farebbe scintille e pagherebbe 5,75, mentre per Psg e Bayern Monaco i bookmaker dicono 6,00.