Venerdì è giorno di sorteggi nelle coppe presso la sede dell'Uefa a Nyon, in Svizzera: alle ore 12 l'Europa League, alle ore 13 la Conference League.



EUROPA LEAGUE - Dopo le eliminazioni di Lazio e Napoli, l'unica squadra italiana rimasta in corsa è l'Atalanta. Agli ottavi di finale (andata 10 marzo e ritorno 17 marzo) il club bergamasco troverà una testa di serie tra le otto vincitrici dei gruppi nella fase a gironi che giocheranno il ritorno in casa: Bayer Leverkusen (Germania), Eintracht Francoforte (Germania), Galatasaray (Turchia), Lione (Francia), Monaco (Francia), Spartak Mosca (Russia), Stella Rossa (Serbia) e West Ham (Inghilterra).

Queste squadre saranno abbinate alle non teste di serie che hanno vinto i playoff: Atalanta (Italia), Barcellona (Spagna), Betis (Spagna), Lipsia (Germania), Porto (Portogallo), Rangers (Scozia), Siviglia (Spagna) e Sporting Braga o Sheriff Tiraspol (tempi supplementari in corso).

Non si possono incontrare squadre della stessa nazione.



CONFERENCE LEAGUE - La Roma aspetta di conoscere quale sarà la sua avversaria agli ottavi di finale (andata 10 marzo e ritorno 17 marzo) tra i vincitori dei playoff: Bodo/Glimt (Norvegia), Leicester (Inghilterra), Marsiglia (Francia), Partizan Belgrado (Serbia), PSV Eindhoven (Olanda), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Vitesse (OIanda) e PAOK Salonicco o Midtjylland (tempi supplementari in corso).

Queste squadre saranno abbinate alle teste di serie, che avevano vinto il proprio gruppo nella fase a gironi e che giocheranno il ritorno in casa: AZ Alkmaar (Olanda), Basilea (Svizzera), FC Copenhagen (Danimarca) , Feyenoord (Olanda), Gent (Belgio), LASK (Austria), Rennes (Francia) e appunto Roma (Italia).

Non si possono incontrare squadre della stessa nazione.