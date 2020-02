Si è tenuto oggi il sorteggio per la fase ad eliminazione diretta della Youth League, la "Champions" riservata alle squadre del settore giovanile. La Juventus di Lamberto Zauli, che nel girone ha fatto vedere ottime prestazioni, si troverà di fronte il Real Madrid agli ottavi. La partita, verrà giocata in casa il 4 marzo alle ore 16.00. Il passaggio del turno, quindi, si gioca su partita secca, che i bianconeri giocheranno tra le mura amiche grazie all'esito del sorteggio. Tutta la fase da dentro e fuori si gioca su gara singola, con semifinali e finali che si disputeranno su campo neutro. In caso di passaggio del turno, la Juventus si troverà di fronte la vincente tra Inter e Rennes.