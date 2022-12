Aria di cambiamento in Premier League. Sostenuta dalla Ligue 1 e dalla Mls, la massima serie inglese ha scritto di nuovo all'Ifab, l'organo internazionale che regola il gioco del calcio, per modificare la norma del 2020 sul cambio aggiuntivo per gli infortuni alla testa. La richiesta parte dalla volontà di introdurre, nella prossima stagione, la sostituzione a tempo, sempre e soltanto nei casi di sospetta commozione cerebrale.



IL CAMBIO DI RABIOT - Fino a ora la Premier è stata una delle poche competizioni di alto livello, insieme al Mondiale, ad aver sperimentato le sostituzioni aggiuntive per le commozioni cerebrali. L'ultimo esempio si è avuto durante la finale mondiale tra Francia e Argentina con Adrien Rabiot. La squadra di Deschamps ha effettuato sette cambi: i cinque ordinari, il sesto permesso in caso di tempi supplementari più la sostituzione del centrocampista della Juventus, costretto a lasciare il campo dopo aver ricevuto un colpo alla testa.



OK DEI MEDICI - Durante la pausa per i Mondiali la Premier League ha chiesto un parere ai medici dei club, i quali sostengono che le sostituzioni a tempo permetterebbe allo staff medico a bordocampo di prendere una decisione sullo stato di salute dell’infortunato con molta meno pressione rispetto ad adesso. Potrebbe aspettare di vedere con calma la reazione del giocatore in questione a bordocampo e poi, eventualmente, comunicare all’allenatore la necessità che il sostituto temporaneo diventi permanente. La decisione dell'Ifab è attesa in primavera.