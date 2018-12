Uno pensa che, sotto Natale, i canti preferiti siano "Jingle bells" e "Oh happy day", ma non e' cosi':Ad intonare a cappella questo evergreen della tradizione pallonara e' l'inedito coro gospel trasversale formato stavolta da torinisti e napoletani., che - combinazione - ha allenato pure a Napoli. La persona quindi piu' adatta a far cantare a gran voce, conoscendone bene ogni nota, oltre a tutte le sfaccettature interpretative.Il primo ad aprire la polemica post derby per i 2 rigori (addirittura 2) non dati al Toro e' stato proprio lui, seguito a ruota da Cairo, entrambi sostenuti nella loro protesta appunto dai tifosi napoletani.I motivi sono sempre gli stessi: alla Juve i rigori li danno (faccio notare, 2 in 16 partite di campionato) ai suoi avversari mai. Vedi, appunto, il Torino.Partiamo proprio dal rigore concesso alla Juventus:Pronta arriva l'obiezione:Il centravanti granata stacca per andare a colpire di testa, non mi pare pero' che la supposta spinta di Matuidi sia tale da sbilanciarlo da non permettergli un corretto impatto col pallone. Come sempre, pero', il fine giustifica i mezzi, e nel caso specifico l'episodio serve a portare acqua alla tesi Rubentus e alimentare il casino.e che poi trattiene, a sua volta, l'attaccante granata. Comincia il torinista, finisce lo juventino.Vero che Zaza conserva la disponibilita' del pallone, ma quando sente il contatto- come fanno tutti i calciatori - si lascia cadere. Uno scambio di cortesie vicendevole, e in casi come questi decide sempre l'arbitro.di fischiare rigore contro la Juve, ovviamente - e' la tesi toropartneopea- perche' genuflesso al potere di Madama.. Che si e' pure appellato al Var, non utilizzato perche' l'episodio e' stato valutato direttamente in campo dall'arbitro. Avrebbe dovuto andare comunque alla "Var field rewiew",sostiene sempre Cairo: presidente, forse non ha ancora capito che il protocollo non prevede il ricorso al Var se il direttore di gara ha visto e' giudicato autonomamente l'episodio.Tanto, anche in caso di riscrittura, se non daranno un rigore contro la Juve lei e tutti gli altri fareste casino lo stesso. Scommettiamo?Mi permetto di chiudere con una domanda:Oltre ai rigori non dati, Cairo e i granata,subito dopo la realizzazione del penalty.Provocatorio, strafottente, scorretto, oltre all'immancabile quanto scontato rimprovero "un campione come lui certe cose non le dovrebbe fare".Segna, esulta, e nella corsa va a scontrarsi con Ichazo, gia' incavolato per aver intuito ma non parato il rigore. Non gli dice nulla, non alza le mani, si limita ad un sorriso. Di scherno? Non ho avuto questa impressione.In campo i giocatori granata sono partiti subito in quarta a difesa del compagno, in tribuna sono iniziati i salamelecchi moralisti.proprio per non dar luogo a fraintendimenti, ma non va bene lo stesso.. Prima pure nel girone di Champions, eppure Madama raccoglie piu' insulti che complimenti. Assurdo.. E quando vedi com'e' andato invece il sorteggio a Manchester City, Barca, Real e financo Roma ti domandi se e' davvero sempre e solo colpa della sfiga.Ti rispondono: "tanto poi ,prima o poi, quelle forti le avresti incontrate lo stesso, prima o dopo cambia niente" ma non e' proprio cosi. In un torneo come appunto la Serie A le devi affrontare tutte, in Champions incroci solo quelle che peschi., prima di giocare pensa a distruggere il tuo gioco e poi a colpirti. Sara' un ottavo complicato, ma se davvero la Juve e' - come ci ripetono fino alla noia pure i nostri avversari - la favorita per la vittoria finale, e' arrivata l'ora di dimostrarlo.