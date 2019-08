Rafa Benitez ha legato al Liverpool e alla sua leggendaria tifoseria i migliori anni della sua carriera. La vittoria della Champions League contro il Milan è stato sicuramente il punto più alto della sua carriera. Ha allenato campione e icone come Steven Gerrard, ma punta il dito in particolare su due giocatori.



LEIVA LAZIO - Secondo l'ex tecnico del Napoli, sono due i giocatori più sottovalutati dalla tifoseria del Liverpool, come rivela a "The Athletic": "Lucas Leiva è un professionista fantastico e molto positivo per la squadra. Anche Pepe Reina qualche volta non ha avuto il credito che meritava, era un giocatore molto importante per noi".