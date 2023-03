Perché il classe 2003 ha anche altro da archiviare in questa sua stagione: è per esempio l'unico attaccante della Juve a essere sempre stato a disposizione di Max Allegri, venendo convocato in tutte e 38 le partite fin qui disputate in stagione. Ma accumulando appena 438 minuti, distribuiti in 17 presenze per un totale di 21 volte senza mai entrare in campo. Poi diventa una questione di punti di vista:Che pure avrebbero preferito un prestito per trovare maggiore spazio, se non la scorsa estate almeno a gennaio, salvo poi scontrarsi contro le esigenze della stessa prima squadra bianconera. MOra Soulé ha completato tutto il percorso per poter essere considerato anche un futuro un club trained player della Juve, la dirigenza bianconera crede in lui ma non ci sono i margini per considerarlo un titolare sul breve-medio periodo.