Con 18 presenze, 7 gol e un assist,è una delle sorprese più belle della prima parte della stagione in Serie A. Argentino classe 2003, Soulé fa parte del pacchetto di giocatori che, con l'obiettivo di farli crescere per poi riportarli alla base, o metterli sul mercato per una cessione in via definitiva. Insieme a Soulé, anchestanno contribuendo alla buona stagione del Frosinone di Eusebio Di Francesco, e il difensoresembra destinato a raggiungerli durante il mercato di gennaio.Fra tutti questi,, ed è anche l'elemento che sta attirando maggiormente su di sé le attenzioni del mercato, finendo ancheA margine del match perso dal Frosinone contro la Lazio,: "Resto al Frosinone? Penso di sì, rimarrò fino alla fine del campionato". Opinione ribadita anche dali, ds del club ciociaro: "Resta fino a giugno? È seguito da tanti club, ma dalla Juve, fino ad oggi, hanno detto che sono felici del percorso che stanno seguendo i tre bianconeri. Sono convinto che rimangono tutti e tre fino a giugno".Con tutta probabilità,, per poi rivalutare serenamente il futuro durante l'estate, ma il mercato può sempre riservare delle sorprese, eanche durante la sessione di mercato che inizia oggi.