Giorgio Zamuner, direttore sportivo della Spal, parla di Raul Asencio, nuovo attaccante degli estensi: "Si tratta di un attaccante che per caratteristiche tecniche ci serviva. Siamo stati sfortunati perché nelle prime gare dal suo arrivo non siamo stati in grado di utilizzarlo a causa dell'isolamento fiduciario. Detto questo sono contento del suo arrivo perché è il giocatore che cercavamo, una punta forte fisicamente e bravo tecnicamente. È chiaro che dovremo pazientare un po' per vederlo in considerazione ma ci darà grandi soddisfazioni".