Attraverso una nota, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato novità importanti sul fronte del protocollo sanitario contro il Covid per le società di calcio: “Ho appena comunicato al presidente della Federcalcio Gravina che il Comitato tecnico-scientifico ha valutato positivamente la proposta sulla riduzione dei tamponi. Da oggi i giocatori dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone solo nelle 48 ore precedenti le competizioni”.



Dopo il via libera alla graduale riapertura degli stadi - che anche nel prossimo turno di campionato potranno ospitare fino a 1.000 spettatori - un altro segnale di parziale ritorno alla normalità. In attesa che il prossimo Dpcm di ottobre conceda ulteriori possibilità sull'aumento dell'affluenza negli impianti italiani.